Военэксперт Артамонов: США в состоянии передать Киеву ракеты JASSM

США в состоянии передать Украине ракеты AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Это постоянно обсуждается не только американцами, но и европейцами, прежде всего, французами, заявил в беседе с Tsargrad.
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