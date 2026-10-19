Онлайн-сообщество «Вещи, созданные людьми, которым не нужно их чистить» (Things designed by people who don’t have to clean them) публикует фотографии предметов, которые трудно или вообще непонятно как отмывать и отчищать от пыли и грязи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 8 самых ужасных б...
- ХЛ Жизнь в современн...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым