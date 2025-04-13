Полицейские нашли замороженную мужем женщину

Житель Японии спрятал жену в морозильной камере после ее самоубийства. Об этом пишет Japan Times. В начале апреля полицейские нашли в морозильнике одного из домов в городе Нагахама, префектура Сига, одетую замороженную женщину.
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