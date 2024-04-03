Недалеко от Петербурга построят «Парк северных животных»

Туда переедут обитатели реабилитационного центра «Велес» Центр реабилитации диких животных «Велес» поделился с «Петербургским дневником» радостной новостью: ему официально, после долгих переговоров, передают территорию бывшей воинской части в поселке «Первомайское-1» Рощинского сельского поселения.
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