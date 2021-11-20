Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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  • Александр Гриневич
    Не думал, что такая форма пройдет, спасибо.Ритм Нового Мира ...
  • Юрий Ильинов
    С возвращением Александр! Удачи!Ритм Нового Мира ...
  • Vova Timushev
    НЕТ Просто ВЫ не Повторяйте, Uiht[b  родителей Ваших,и не Слушайте Свой Мозг,ведь ОН Вводит ВАС В ГРЕХ!.Что такое грех?

Любовь к Богу ни от чего не зависит — это состояние Души, это мироощущение в другой плоскости

Любовь к Богу ни от чего не зависит — это состояние Души, это мироощущение в другой плоскости

С.Н. Лазарев Любовь к Богу ни от чего не зависит — это состояние Души, это мироощущение в другой плоскости Письмо Читателя Рада Вас приветствовать! Сейчас уже сложно представить, какая могла бы быть моя жизнь, не будь в ней исследований Сергея Николаевича! Познакомилась я с трудами автора в конце 90-х годов, будучи еще совсем юной девушкой.

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Юрий Ильинов
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