С.Н. Лазарев Любовь к Богу ни от чего не зависит — это состояние Души, это мироощущение в другой плоскости Письмо Читателя Рада Вас приветствовать! Сейчас уже сложно представить, какая могла бы быть моя жизнь, не будь в ней исследований Сергея Николаевича! Познакомилась я с трудами автора в конце 90-х годов, будучи еще совсем юной девушкой.