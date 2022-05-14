Маркус Смарт – о 7-м матче: «Бостон – не самое приятное место для гостевых команд»

Защитник «Селтикс» Маркус Смарт ожидает, что «Бакс» придется иметь дело с серьезным давлением во время решающего седьмого матча серии в Бостоне.

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