Телеканал RTVI

274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    В течение длительного времени человечество будоражит мысль о Всевышнем, откуда он, реальный ли он и какую несет ответ...«Жестко контролир...
  • Алекс Сэм
    Как это читать? Нафига между русскими предложениями ссылки Не кликабельные на английском языке?Глава Генштаба Че...

ФСБ сообщила о задержании россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене

ФСБ сообщила о задержании россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене

Сотрудники ФСБ по Новгородской области задержали россиянина, который якобы склонял российских мобилизованных к государственной измене путем сдачи в плен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх