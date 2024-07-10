Александр Цыбульский посетил отремонтированные центры допобразования и культуры в Няндоме

Сегодня губернатор Архангельской области находится в Няндомском округе с рабочей поездкойСегодня губернатор Архангельской области находится в Няндомском округе с рабочей поездкойТак, он посетил Центр дополнительного образования детей, который появился в Няндоме после капитального ремонта по программе «Комплексное развитие сельских территорий».