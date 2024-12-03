10 самых ярких моментов из семейной жизни великого и ужасного Оззи Осборна

В этот день, 3 декабря, в Бирмингеме, Великобритания, родился великий и ужасный Оззи Осборн. Этот эксцентричный и харизматичный музыкант известен не только своими музыкальными достижениями, но и яркой семейной жизнью, полной неожиданных поворотов и сюрпризов.