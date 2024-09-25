Мединский: обществознание будет исключено из программы некоторых классов

Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обществознание в нынешнем его виде — бесполезный предмет, который не пригождается в жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии