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Как сложилась печальная судьба брата Путина, о котором мало кто знает, а сам президент предпочитает молчать

Как сложилась печальная судьба брата Путина, о котором мало кто знает, а сам президент предпочитает молчать

Интересная жизнь с Vera Star В целом власть в нашей стране критиковать можно. Главное, чтобы она не была голословной.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
У ВВП, как и у миллионов россиян, свои личные счеты с нацистами, у нас нет таких семей, где бы война обошла из стороной. Поэтому нужно уничтожить эту погань!!!
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9 час.
НС
Наталья Середа
Наш Президент нам послан Богом.Молюсь за него и за Россию.
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7 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Дай, Бог, здоровья, нашему президенту!
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5 час.

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