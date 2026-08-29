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Дебютный гол Муньоса спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Ноттингем Форест»

Дебютный гол Муньоса спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Ноттингем Форест»

В матче 2-го тура АПЛ сезона-2026/27 «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

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