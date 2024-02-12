На «Воздухе Карелии» выступит лидер группы «Смысловые галлюцинации»

Организаторы главного приключения карельского лета объявили очередного участника Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) объявили очередного участника главного приключения карельского лета.
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