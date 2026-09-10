Более 20 экскурсий по производству электросудов провели на Московской верфи с апреля 2026 года

С апреля 2026 года на Московской верфи провели более 20 ознакомительных экскурсий. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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