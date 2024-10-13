Shot: у арестованного замглавы АСВ Попелюха нашли большой автопарк

Арестованный по делу о мошенничестве заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх является владельцем большого автопарка и недвижимости, сообщает Telegram-канал Shot.
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