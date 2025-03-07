Honda S7, электрический кроссовер с мощностью до 469 л.с., представлен в Китае

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Электрический кроссовер Honda S7 от совместного предприятия Dongfeng-Honda был представлен в Китае по стартовой цене 259 900 юаней (~ 3,2 млн рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии