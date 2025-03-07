Honda S7, электрический кроссовер с мощностью до 469 л.с., представлен в Китае

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♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Электрический кроссовер Honda S7 от совместного предприятия Dongfeng-Honda был представлен в Китае по стартовой цене 259 900 юаней (~ 3,2 млн рублей).