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Копеечка - Объявления Донбасса

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2х комнатная квартира 55кв.м Красногвардейский проспект Покровский рынок в Донецке - 3 800 000 руб

2х комнатная квартира 55кв.м Красногвардейский проспект Покровский рынок в Донецке - 3 800 000 руб

Продается 2х комнатная крупногабаритная 2х сторонняя квартира в Калининском р-не, пр. Красногвардейский, 1/9, лоджия с погребом, комнаты и с/у раздельные, квартира 2х сторонняя, площадь 55/30/7,5, трубы и стояки отопления и канализация заменены-пластик, рядом с кухней большая кладовая, состояние жилое.

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