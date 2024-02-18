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Церковный праздник святой Агафии Панормской и иконы «Взыскание погибших» 18 февраля: грехи, приметы, традиции, молитвы

Церковный праздник святой Агафии Панормской и иконы «Взыскание погибших» 18 февраля: грехи, приметы, традиции, молитвы

Церковный праздник святой Агафии Панормской и иконы «Взыскание погибших» 18 февраля: грехи, приметы, традиции, молитвы Елена ГалицкаяСегодня, 18 февраля, православные верующие отмечают два важных события в календаре церковных праздников: память святой мученицы Агафии Панормской и празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

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