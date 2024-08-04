Основание Киева на Днепре

В конце четвертого века и начале пятого в Русколани правит князь Руса люди которого имели свои пастбища в Кубанских и Донских степях и свой скот го­няли аж, до Новграда Ставрского (сейчас город Симферополь в Крыму, греки называли его Неаполь скифский) и до Сурожа (сейчас город Судак в Крыму) доходили.