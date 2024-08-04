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Велемудр. Мир тесен.

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Основание Киева на Днепре

Основание Киева на Днепре

  В конце четвертого века и начале пятого в Русколани правит князь Руса люди которого имели свои пастбища в Кубанских и Донских степях и свой скот го­няли аж, до Новграда Ставрского (сейчас город Симферополь в Крыму, греки называли его Неаполь скифский) и до Сурожа (сейчас город Судак в Крыму) доходили.

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