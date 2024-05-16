Песков объяснил значимость визита Путина в Китай после инаугурации

РИА Новости/Сергей Бобылев Китай является крайне важным стратегическим партнером для России. Страны дополняют друг друга в своих тесных двусторонних отношениях, поэтому президент РФ Владимир Путин выбрал Китай для первого визита после переизбрания на новый срок.