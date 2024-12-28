Минометная мина из ПЭТ-пластика

SI

Sergey Ivanov

Автор боится, как бы его не послали с его «изобретением»? Я бы точно послал. Послал бы читать школьный учебник физики. Итак, он ставит задачу создать более легкий боеприпас для миномета. Похоже, получилось. Только вот загвоздка: Пушка (или миномет) сообщает снаряду кинетическую энергию. Именно за счет этой энергии он и летит, расходуя ее на трение о воздух. Снизишь массу снаряда- уменьшится дальность стрельбы, а легкий снаряд будет подвержен действию ветра и изменениям плотности воздуха. Упадет точность. Можно, конечно, увеличить скорость снаряда- но тогда возрастет сопротивление воздуха и толку от этого будет немного. Но здравое зерно все- же есть! Можно делать авиабомбы! Они свободно сбрасываются с самолета. А вот поражающим фактором являются не осколки, а кумулятивная струя (для противотанковых боеприпасов). А она формируется особым устройством самого тротилового заряда и прочный чугунный корпус здесь не нужен. А еще можно заменить латунные гильзы пластмассовыми! И вот это предложение выглядит более разумным, чем то, что предлагает автор. Но это не ново. Уже есть боеприпасы со сгорающей картонной гильзой. Картон пропитан нитратами и при выстреле горит так же, как порох. Еще одно перспективное направление совершенствования боеприпаса заключается в отказе от пороха! Дело в том, что порох является плохим топливом, так как может запасать гораздо меньше энергии, чем обыкновенный керосин. С химической точки зрения происходит вот что: Энергия, которую выделяет порох, получается за счет того, что атом азота высвобождается из молекулы нитроцеллюлозы, а атом кислорода соединяется с атомом углерода более прочной химической связью. То есть, мы получаем РАЗНОСТЬ энергий от отщепления атома азота и соединения кислорода с атомом углерода. Ясно, что порох заведомо проигрывает просто керосину, где мы имеем просто окисление углеводорода и выделением полной энергии. Но это направление уже занято! Здесь работают целые институты. Есть уже и опытные образцы, которые отличаются очень маленькой гильзой и даже вовсе безгильзовые, поскольку вышибной заряд помещается в углубление на днище снаряда. А можно подумать еще над дизельной пушкой! Только не надо смеяться! Представьте себе пушку, в казенную часть которой под давлением впрыскивается солярка и жидкий кислород. Возникает мощное горение, которое и сообщает снаряду начальную скорость. Где взять жидкий кислород?- Поставить рядом установку по сжижению воздуха. Солярки на корабле навалом! Зато не надо иметь больших запасов пороха! Конечно, такую схему можно реализовать только на корабле, или на береговой батарее.