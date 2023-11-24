Свердловский зек-бизнесмен завоевал славу на СВО, рассказывая про «очко Зеленского»

Свердловский бизнесмен Даниил Туленков ушел на СВО из колонии и попал в штурмовую роту «Шторм Z». На фронте раскрылся его писательский талант: мужчина пишет про солдатские будни, поклонники уже назвали его вторым Хэмингуэем.