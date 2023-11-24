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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Свердловский зек-бизнесмен завоевал славу на СВО, рассказывая про «очко Зеленского»

Свердловский бизнесмен Даниил Туленков ушел на СВО из колонии и попал в штурмовую роту «Шторм Z». На фронте раскрылся его писательский талант: мужчина пишет про солдатские будни, поклонники уже назвали его вторым Хэмингуэем.

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