ЦБ РФ и топливный шок: какая политика нас ждет

Сам по себе топливный сбой пока не выглядит причиной для полного прекращения смягчения денежно-кредитной политики, но он заметно повышает вероятность паузы и более жесткого сигнала уже на июльском заседании ЦБ РФ, рассказала ИА Красная Весна председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф.
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