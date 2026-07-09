smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

ЦБ РФ и топливный шок: какая политика нас ждет

ЦБ РФ и топливный шок: какая политика нас ждет

Сам по себе топливный сбой пока не выглядит причиной для полного прекращения смягчения денежно-кредитной политики, но он заметно повышает вероятность паузы и более жесткого сигнала уже на июльском заседании ЦБ РФ, рассказала ИА Красная Весна председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии