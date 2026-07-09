ЦБ РФ и топливный шок: какая политика нас ждет

Сам по себе топливный сбой пока не выглядит причиной для полного прекращения смягчения денежно-кредитной политики, но он заметно повышает вероятность паузы и более жесткого сигнала уже на июльском заседании ЦБ РФ, рассказала ИА Красная Весна председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф.