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Аргументы и Факты

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Эксперт объяснил, почему иностранные eSIM больше не обходят блокировки в РФ

Эксперт объяснил, почему иностранные eSIM больше не обходят блокировки в РФ

Иностранные SIM-карты перестали помогать пользователям обходить интернет-ограничения в России из-за закрытия популярной лазейки, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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