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13.04.22==Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах

13.04.22==Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах

Ситуация по-прежнему является крайне неопределенной из-за своей исключительности Министр финансов Антон Силуанов заявил о намерении судиться в случае, если России объявят дефолт по еврооблигациям.

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