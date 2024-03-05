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Общественная служба новостей

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В Китае с размахом отметят русскую Масленицу

В Китае с размахом отметят русскую Масленицу

В Китае в этом году с размахом отметят русскую Масленицу. Об этом сообщили во вторник, 5 марта, в пресс-службе председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

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