В Китае с размахом отметят русскую Масленицу

В Китае в этом году с размахом отметят русскую Масленицу. Об этом сообщили во вторник, 5 марта, в пресс-службе председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
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