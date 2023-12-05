Предсказания Генри Киссинджера о России и мире: ему стоит верить

Прожить до 100 лет и при этом еще и работать по 15 часов в день – на это способен не каждый. Правда, Генри Киссинджер оставил пост госсекретаря Соединенных Штатов еще в 1977 году, но тем не менее продолжал трудиться на благо своего государства.