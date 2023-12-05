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Новости УрФО

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Предсказания Генри Киссинджера о России и мире: ему стоит верить

Предсказания Генри Киссинджера о России и мире: ему стоит верить

Прожить до 100 лет и при этом еще и работать по 15 часов в день – на это способен не каждый. Правда, Генри Киссинджер оставил пост госсекретаря Соединенных Штатов еще в 1977 году, но тем не менее продолжал трудиться на благо своего государства.

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