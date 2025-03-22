Некоторые блоки питания MSI были разработаны в первую очередь для RTX 40 и RTX 50 и не подходят для видеокарт AMD RadeonС того момента когда появился и затем был пересмотрен 16-контактный разъем, плавящиеся адаптеры и разъемы PSU/GPU на некоторых высокопроизводительных видеокартах GeForce от Nvidia стали все более распространенными.