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Некоторые блоки питания MSI были разработаны в первую очередь для RTX 40 и RTX 50 и ...

Некоторые блоки питания MSI были разработаны в первую очередь для RTX 40 и RTX 50 и ...

Некоторые блоки питания MSI были разработаны в первую очередь для RTX 40 и RTX 50 и не подходят для видеокарт AMD RadeonС того момента когда появился и затем был пересмотрен 16-контактный разъем, плавящиеся адаптеры и разъемы PSU/GPU на некоторых высокопроизводительных видеокартах GeForce от Nvidia стали все более распространенными.

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