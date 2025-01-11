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Сегодня отмечаем Международный день «спасибо», его без преувеличения можно назвать одной из самых «вежливых» дат в году

Сегодня отмечаем Международный день «спасибо», его без преувеличения можно назвать одной из самых «вежливых» дат в году

Сегодня отмечаем Международный день «спасибо», его без преувеличения можно назвать одной из самых «вежливых» дат в годуВ этот день хотим поблагодарить наших дорогих подписчиков за то, что каждый день вы помогаете нам быть лучше и вместе с нами стремитесь к новым достижениям! Благодаримамых лучшихреданныхктивных.

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