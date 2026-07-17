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ГТРК Татарстан

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В Татарстане выросло число смертельных ДТП с пьяными водителями

19 человек погибли, 88 получили травмы в авариях, которые случились в Татарстане по вине пьяных водителей в этом году — число происшествий с их участием выросло, сообщили сегодня в республиканском ГАИ, говоря о самых частых причинах трагических исходов ДТП.

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