В Татарстане выросло число смертельных ДТП с пьяными водителями

19 человек погибли, 88 получили травмы в авариях, которые случились в Татарстане по вине пьяных водителей в этом году — число происшествий с их участием выросло, сообщили сегодня в республиканском ГАИ, говоря о самых частых причинах трагических исходов ДТП.
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