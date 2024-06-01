🥳 В Симферополе ярко отмечают День защиты детей и День города В Детском парке проходят концерты, игровые программы, конкурсы.
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🥳 В Симферополе ярко отмечают День защиты детей и День города В Детском парке проходят концерты, игровые программы, конкурсы.