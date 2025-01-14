Вопрос о превращении Морского вокзала в гостиницу оказался под вопросом

Его могут признать памятником культуры Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) может включить здание Морского вокзала в Санкт-Петербурге в список объектов, обладающих признаками культурного наследия.
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