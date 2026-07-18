Полина Гагарина подняла на смех бывшего мужа за желание снова жениться

Неожиданное признание бывшего мужа Полины Гагариной вызвало бурную реакцию в соцсетях. Дмитрий Исхаков публично заговорил о новом браке и семье, и его слова не остались без внимания экс-возлюбленной – артистка ответила колкой шуткой.
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