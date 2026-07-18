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Утро.ru

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Полина Гагарина подняла на смех бывшего мужа за желание снова жениться

Полина Гагарина подняла на смех бывшего мужа за желание снова жениться

Неожиданное признание бывшего мужа Полины Гагариной вызвало бурную реакцию в соцсетях. Дмитрий Исхаков публично заговорил о новом браке и семье, и его слова не остались без внимания экс-возлюбленной – артистка ответила колкой шуткой.

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