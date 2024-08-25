Ощутимая прибавка: каким категориям россиян положена доплата к пенсии

Российским пенсионерам положена доплата к пенсии, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.