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Ощутимая прибавка: каким категориям россиян положена доплата к пенсии

Ощутимая прибавка: каким категориям россиян положена доплата к пенсии

Российским пенсионерам положена доплата к пенсии, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.

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