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Хендерсон о промахе Кейна с пенальти: «Это сделает его сильнее, он вернется. Англия отдала все силы»

Хендерсон о промахе Кейна с пенальти: «Это сделает его сильнее, он вернется. Англия отдала все силы»

Джордан Хендерсон прокомментировал поражение Англии от Франции на ЧМ-2022. – Сейчас трудно подвести итоги, трудно найти правильные слова.

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