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Царьград

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Тренер Талалаев обсудил возможный переход Бориско в ЦСКА

Тренер Талалаев обсудил возможный переход Бориско в ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил мнение о потенциальном переходе вратаря Максима Бориско в ЦСКА, назвав это борьбой за выживание.

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