Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов 9 октября

Несмотря на снижение к середине дня, рынок акций РФ вырос в начале торговой сессии. По данным торгов на 09:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,18%, достигнув уровня 2316,56 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,18%, составив 854,35 пункта.