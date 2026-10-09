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Регионы России

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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов 9 октября

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов 9 октября

Несмотря на снижение к середине дня, рынок акций РФ вырос в начале торговой сессии. По данным торгов на 09:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,18%, достигнув уровня 2316,56 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,18%, составив 854,35 пункта.

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