Стендовые испытания двигателей для сверхлегких ракет и межорбитального буксира прошли в России

Российские ученые завершили один из этапов создания малого разгонного блока или так называемого космического буксира, проведя стендовые испытания новых двигателей, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Российские ученые завершили один из этапов создания малого разгонного блока или так называемого космического буксира, проведя стендовые испытания новых двигателей, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
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