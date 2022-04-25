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Стендовые испытания двигателей для сверхлегких ракет и межорбитального буксира прошли в России

Стендовые испытания двигателей для сверхлегких ракет и межорбитального буксира прошли в России

Российские ученые завершили один из этапов создания малого разгонного блока или так называемого космического буксира, проведя стендовые испытания новых двигателей, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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