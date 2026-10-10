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МиГ-105.11: 60 лет космического ЭПОСа

МиГ-105.11: 60 лет космического ЭПОСа

Все вехи наши – на крови и нервахНе дай нам бог хоть раз забыть о нихНо мы все чаще прославляем первыхНе ведая, что славим лишь вторых(А.

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