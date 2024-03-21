Неуязвимый танк батальона «Тигр» в бою под Победой принял серию ударов FPV-дронов и под огнём врага выполнил боевую задачу, пробивая путь для наступления (ВИДЕО)

Танк батальона «Тигр» 255 полка протралил путь, пробивая дорогу для наступления за н. п. Победа. На кадрах по танку ведёт огонь артиллерия и прилетает 3 дрона-камикадзе (на самом деле их было значительно больше, не все попали на видео).