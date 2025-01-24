Следствие просит продлить арест замкомандующего ЛенВО Муминджанову

Следствие направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство с просьбой продлить арест обвиняемому в получении крупной взятки заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову.
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