Удар остановили в последний момент! Стали известны планы Ирана по атаке украинского порта»

Иран мог нанести удар по украинскому порту: дипломатам удалось остановить подготовку ракетной атаки Иран рассматривал возможность запуска баллистических ракет по одному из украинских морских портов, однако благодаря дипломатическим каналам эскалацию удалось предотвратить.
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