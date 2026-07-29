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Удар остановили в последний момент! Стали известны планы Ирана по атаке украинского порта»

Удар остановили в последний момент! Стали известны планы Ирана по атаке украинского порта»

Иран мог нанести удар по украинскому порту: дипломатам удалось остановить подготовку ракетной атаки Иран рассматривал возможность запуска баллистических ракет по одному из украинских морских портов, однако благодаря дипломатическим каналам эскалацию удалось предотвратить.

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