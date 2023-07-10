Закон и Порядок

135 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Чем отличаются Токаев от ЗЕлебобика? ДА НИ ЧЕМ! Разве что у Токаева пока руки человеческой кровью не испачканы, но эт...Чем отличается То...
  • Ингерман Ланская
    БАНДЕРЛОГ УЗКОЛОБЫЙ, РОССИЯ НЕ "ПОШЛА" ОТ ТВОЕГО КУЕВАМежду США и Росси...
  • Владимир Акулов
    Главное  в  любой  идеологии  -  подмена  понятий  ...  Это  *рефрейминг* смыслов...Это  похоже  на  выступление  лжи...Идеология - это ц...

Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский

Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский

«Квартал 95» снял фильм о поездке укро-президента на «непотопляемый» авианосец Украины Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) УкроСМИ дружно сообщили, что недобонапарт на пятисотый день конфликта якобы записал видео на острове Змеиный, куда опять-таки, по вызывающей сомнение информации, он добрался на катерах вместе с руководителем офиса президента Ермаком и даже главой ГУР Будановым, которого самостийная телеграм-тусовка давно уже похоронила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх