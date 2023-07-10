«Квартал 95» снял фильм о поездке укро-президента на «непотопляемый» авианосец Украины Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) УкроСМИ дружно сообщили, что недобонапарт на пятисотый день конфликта якобы записал видео на острове Змеиный, куда опять-таки, по вызывающей сомнение информации, он добрался на катерах вместе с руководителем офиса президента Ермаком и даже главой ГУР Будановым, которого самостийная телеграм-тусовка давно уже похоронила.
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