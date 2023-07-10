Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский

«Квартал 95» снял фильм о поездке укро-президента на «непотопляемый» авианосец Украины Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) УкроСМИ дружно сообщили, что недобонапарт на пятисотый день конфликта якобы записал видео на острове Змеиный, куда опять-таки, по вызывающей сомнение информации, он добрался на катерах вместе с руководителем офиса президента Ермаком и даже главой ГУР Будановым, которого самостийная телеграм-тусовка давно уже похоронила.