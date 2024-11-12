Скоро ли цена XRP существенно вырастет

XRP недавно попал в заголовки новостей в мире криптовалют, преодолев отметку $0,61. Сообщество Ripple переполнено оптимизмом, предполагая, что криптовалюта может испытать всплеск напоминающий ее исторический максимум в $3,84, достигнутый в 2017 году.