Колыванская фабрика по-прежнему изготавливала великолепные вазы, торшеры и другие изделия из камня.
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