Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших Первая версия ЧП в «Balzi Rossi» уже озвучена Герман Галкин На фото: обстановка на месте взрыва на Кудринской набережной (Фото: Георгий ФроловТАСС) Вечерний взрыв в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве, прогремевший в субботу вечером вблизи у станции метро «Баррикадная», — ужасная новость.
Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших
Комментарии
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Владимир Соколов
подобное уже было))
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1 м.
Сергей Кожин
Почему СМИ не сообщают кто женщина-смертник, шахидка или завербованная спецслужбами Украины?
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1 м.
Михаил Гриф
Погибло три человека: бомбистка-смертница, охранник, пытавшийся её проверить, т.к. она шла с коробкой, в которой, якобы находился подарок, и один посетитель ресторана. Сам взрыв произошел на входе в заведение. СВУ было подорвано дистанционно скорее всего.
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1 м.
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