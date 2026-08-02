Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших

Почему СМИ не сообщают кто женщина-смертник, шахидка или завербованная спецслужбами Украины?

Михаил Гриф

Погибло три человека: бомбистка-смертница, охранник, пытавшийся её проверить, т.к. она шла с коробкой, в которой, якобы находился подарок, и один посетитель ресторана. Сам взрыв произошел на входе в заведение. СВУ было подорвано дистанционно скорее всего.