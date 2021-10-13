Экстрасенс Нинель Кулагина: как КГБ изучал её способности

Любители историиПрогрессЭкстрасенс Нинель Кулагина: как КГБ изучал её способности В Советском Союзе к экстрасенсорике и подобным ей феноменам относились достаточно скептически.Вернуться к статье7НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovУ некоторых людей есть разные способности.Дмитрий БаклановНо почему-то нет никого, кто разбогател играя в ласвегасе... Способность не позволяет? Я назову тысячи вариантов монетизировать любую метафизическую способность. Но мы почему-то величайшими мошенниками считаем Мавроди и ему подобных, и ни одного паранормального человека среди них нет!Наталия КомлеваМожет быть, потому, что не все хотят урвать кусок пожирнее?Дмитрий БаклановА их друзья, подруги и родственники будут прозябать у такой кормушки? Не смешите моих лобковых...Наталия КомлеваСмешно сейчас мне.Дмитрий БаклановТы моя лобковая... Ну я готов поверить что спецслужбы упрячут такой феномен себе и никому не отдадут, но что не будут пользоваться сами...Карпов ИльяВ статье много глупостей. Например, что значит - мышам привили подкожную ГЕМАТОМУ и контрольные мыши скончались через 30 минут, а "облученные " Кулагиной прожили 10 дней? В эту глупость могут поверить только полные идиоты! Надо писать, что облученные мыши получили примерно 7 ГРЕЙ (это принятая единица, где 1 ГРЕЙ примерно 100 рентген). Для автора статьи замечу, что при облучении мышей в 10 Грей, контрольные животные, которым не вводился сингенный костный мозг, живут около ДВУХ НЕДЕЛЬ, А НЕ КАК написано - НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ. А поинтересуйтесь у кардиологов по поводу ПУЛЬСА В 240 ударов в минуту. (Автор, чего ты обкурился?) Да, по поводу "капроновых нитей" о которых рассказал Академик. Наверное так бы поступил он сам, по уровню своего интеллекта. "Сапожник судит не выше своих сандалий". Вот поэтому мы и более ста лет не получаем Нобелевских премий в медицине. Предметы находились-то под стеклянным куполом и никакие ниточки там нельзя было применить. Тому было много свидетелей. Да, КГБ забирало много людей с необычными способностями, но ИЗУЧАТЬ ФЕНОМЕН МОЖЕТ ТОЛЬКО РАЗНОСТОРОННИЙ ЭРУДИТ, а там таких почти не оказалось. Какие могут быть успехи, когда кругом самовлюбленные дебилы? Ведь нечто неизвестное ИЗУЧАЛИ И МНОГИЕ НАШИ УЧЕНЫЕ МУЖИ. Это касается феномена РЕЙНГОЛЬДА ФОЛЛЯ, который показал, КАК ЛЕКАРСТВО, ЗАЖАТОЕ В РУКЕ БОЛЬНОГО, МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ! Появились, правда потом приборы с ПЕРЕНОСОМ ИНФОРМАЦИИ. Ну, тут мысли забегали и вспомнил как дон Хуан показал Кастанеде, как исчезнет его машина. Карлос-то современный человек и подумал, что это колдун ввел его в эдакое состояние гипноза и он просто не видит свою машину на том месте, где он ее оставил. Тогда он решил, что хорошо помня место, где стояла машина, он, набрав кучу мелких камней, будет кидать в то место и, наверняка, услышит звуки ударов. Но, сколько бы он не кидал камней, ничего не случилось. Машина была в другом измерении. Дон Хуан потом "вернул" машину и Карлос увидел ее в том месте, куда он бросал камни. Тут много чего можно было бы рассказать пытливым почемучкам. Только где они?Комментировать
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