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Жители Ижевска сняли видео с взорвавшимся в ночном небе метеором

Жители Ижевска сняли видео с взорвавшимся в ночном небе метеором

Жители сразу нескольких российских городов видели этим вечером падающий на Землю метеор. Небесное тело, судя по кадрам очевидцев, пронеслось по ночному небу, вспыхнуло синим и взорвалось около половины девятого вечера (19:37 по московскому времени).

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