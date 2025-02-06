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Профессор Юрасов: газовую плиту нужно проверять не реже одного раза в год

Профессор Юрасов: газовую плиту нужно проверять не реже одного раза в год

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал в беседе с RT о мерах безопасности при использовании газовых плит, чтобы минимизировать риск утечки газа.

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