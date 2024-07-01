В Пермском крае автоинспекторы помогли водителю, чей грузовик сломался на трассе

Поздним вечером сотрудники Госавтоинспекции отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу старший лейтенант полиции Игорь Чебыкин и лейтенант полиции Алексей Кайгородов, находясь на 41-м км маршрута патрулирования автодороги Горнозаводск – граница Свердловской области заметили грузовой автомобиль «Скания», стоящий с аварийными сигналами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии